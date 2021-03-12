Тегеран, , 18:30 — REGNUM Грузовое судно под флагом Ирана подверглось «террористическому нападению» в акватории Средиземного моря, сообщает 12 марта иранское информагентство Nournews.

По предварительным данным, судно подорвалось на неизвестном взрывном устройстве. Никто из экипажа судна не пострадал.

Повреждения, полученные от взрыва, оцениваются как легкие.

Представитель IRISL («Судоходные линии Исламской Республики Иран») уже заявил, что это террористический акт, который приравнивается к пиратству.

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