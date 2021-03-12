Мадрид, , 18:29 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Реал» (Испания) Зинедин Зидан прокомментировал слухи по поводу возвращения Криштиану Роналду из «Ювентуса» в королевский клуб.

«Вы знаете, что Криштиану значит для «Реала» — это великолепно. Однако сейчас он выступает за «Ювентус». Я ничего не могу сказать вам по этому поводу. Вокруг много разговоров, но нужно проявлять уважение», — передает его слова Marca 12 марта.

«Ювентус» пока не рассматривает возможность продления контракта с форвардом, который истекает в июне 2022 г., будущее футболиста обсудят с ним самим в клубе.