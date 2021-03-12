Тюмень, , 18:23 — REGNUM В Тюмени на пешеходном переходе автомобиль Volkswagen Tiguan сбил на пешеходном переходе двух учащихся возле школы №25. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Семилетние школьники с ушибами были доставлены в больницу. Водитель Volkswagen Tiguan скрылся с места происшествия.

В областном центре был объявлен план «Перехват» и подозреваемый был задержан нарядом дорожно-постовой службы. Водитель в своё оправдание заявил, что ехал в плотной пробке, когда на переходе из-за другого автомобиля выбежали двое мальчиков и один из них упал. Визуально убедившись, что с детьми всё в порядке, он уехал. Мужчине грозит административная ответственность за оставление места ДТП, отметили в ГИБДД по Тюменской области.