Киев, , 18:22 — REGNUM Украина надеется получить на вооружение новейшие американские истребители пятого поколения F-35 и ВВС страны уже имеют на этот случай конкретный план, сообщил 12 марта командующий украинскими ВВС Сергей Дроздов.

Об этом он рассказал депутатам Верховной Рады в ходе презентации стратегии развития Воздушных сил Украины до 2035 года.

По его словам, для начала украинские ВВС должны избавиться от советских самолетов и заменить их на американские истребители F-15 или шведские JAS39 Gripen. А уже потом можно будет приобретать истребители пятого поколения F-35.

Дроздов пояснил, что в ВВС Украины понимают скудность военного бюджета страны, но надеются на отдельное финансирование программы приобретения новейших истребителей пятого поколения.

Напомним, в США активно обсуждается вопрос о сворачивании программы F-35 из-за ее дороговизны и неэффективности.

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