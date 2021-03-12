Воронеж, , 18:21 — REGNUM Скандал вокруг жилья для сирот разгорается в Воронежской области. Молодой человек, назвавшийся выпускником дома-интерната, в социальных сетях обвинил воронежских чиновников в том, что его якобы выбросили из очереди на получение жилья. Информация получила распространение в федеральных телеграм-каналах. Однако в департаменте соцзащиты все обвинения опровергли.

23-летний Борис К. опубликовал на своей странице в «Вконтакте» якобы документы под «шапкой» департамента социального развития Воронежской области — о предоставлении жилья детям-сиротам. В одном документе стоит фамилия автора поста, в другом — фамилия, которая совпадает с фамилией руководителя отдела закупок.

«Буквально пару месяцев назад проверял своё место в очереди, был в первой двадцатке, но меня почему-то в этих списках нет. Зато в документах числятся люди из воронежской администрации, — написал юноша. В следующем посте он сообщил, что ему угрожают, в том числе и те, чьи фамилии оказались в списках вместо сирот.

В беседе с «Вести-Воронеж» К. заявил, что его передвинули в очереди «далеко вниз, но сейчас это невозможно проверить из-за внутренних проверок и шумихи вокруг утечки информации». Вместе с тем, отмечает издание, документов, подтверждающих его право на получение жилья, молодой человек не предоставил, в прокуратуру с заявлением он не обращался.

Однако в правительстве региона все обвинения отвергли. В официальном комментарии департамента социальной защиты Воронежской области, размещенном в телеграм-канале правительства, говорится: «Появившиеся в соцсетях документы о списке детей-сирот, которых надо обеспечить жильем, подложные. Представленный бланк в департаменте не используется, номер документа не соответствует номенклатуре дел, указанные номера приказов не соответствуют регистрационному реестру нормативных правовых актов департамента, самих приказов с указанными номерами по обеспечению упомянутых людей квартирами не существует».

В департаменте также заявили об отсутствии формы переписки на бланках с угловым штампом между сотрудниками и начальником отдела, а «проект решения отдела» является несуществующей формулировкой.

«Департаментом проведено сравнение опубликованных списков с реальными списками тех, кто имеет право на жилье от государства. Люди, указанные в соцсетях, не включены в списки на получение жилья, им жилье предоставляться не будет», — уточнили в департаменте.

По факту размещения заведомо ложной информации департамент социальной защиты Воронежской области обратился в правоохранительные органы.

Как отмечает ИА REGNUM, внимание к обеспечению квартирами детей-сирот в Воронежской области особенно пристальное в том числе со скандалом, разразившемся летом 2020 года. Тогда СКР возбудил уголовное дело о халатности чиновников в связи с проваленными аукционами по закупке квартир.