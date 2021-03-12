Белград, , 18:35 — REGNUM Патриарх Сербский Порфирий 12 марта принял посла США в Белграде Энтони Годфри, который попросил у него благословения для улучшения отношений двух стран. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Посол США в Белграде Энтони Годфри и Патриарх Сербский Порфирий Spc.rs

«Для меня большая честь встретиться с его святейшеством партиархом Порфирием. От имени Соединенных Штатов я желаю ему успехов, здоровья и благодати Божией в начале пути духовного лидера. Мы просим его благословения для наших усилий по улучшению отношений между нашими странами», — написал Годфри в своём профиле в социальной сети.

Посол США также опубликовал видео, на котором он здоровается ударом кулака с Порфирием.

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