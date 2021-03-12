Ижевск, , 18:17 — REGNUM Первомайский районный суд Ижевска избрал меру пресечения в отношении бывшей главы управления министерства юстиции РФ и Государственного контрольного комитета (ГКК) Удмуртии Ольги Филипповой, которая обвиняется в растрате. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Филиппова обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

Ей назначен домашний арест, а также ряд ограничений на два месяца — до 10 мая текущего года.

ИА REGNUM напоминает, Филиппова возглавляла управление Минюста в Удмуртии в период с 2017 по 2020 год. В декабре прошлого года она заняла пост председателя ГКК республики. Однако продержалась в этой должности чуть больше двух месяцев, накануне стало известно, что она ушла в отставку по собственному желанию.