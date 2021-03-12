Москва, , 18:17 — REGNUM Организаторы скандальной выставки Body Worlds («Мир тела»), на которой демонстрируются мёртвые человеческие тела, защищены от претензий правового характера, сообщил 12 марта ИА REGNUM адвокат Александр Мугин.

«Теоретически организаторов выставки можно было бы привлечь по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших», однако на практике сделать это невозможно. Дело в том, что у организаторов мероприятия есть письменные согласия — завещания умерших людей на использование их тел и органов. Таким образом, умершие фактически завещали свои тела выставке и никакого надругательства над ними, соответственно, нет. В связи с этим невозможны и любые претензии правового характера: любой суд примет сторону организаторов выставки. К тому же следует учесть, что выставка — иностранная, демонстрируются тела умерших иностранных граждан, и не исключено, что у организаторов выставки уже есть решения иностранных судебных инстанций по данному вопросу», — сказал он.

Эксперт обратил также внимание на «ещё один важный аспект для юристов» — возрастной ценз выставки.

«Пока он означен отметкой «12+». Но возрастной ценз присваивается органами Министерства культуры РФ, и если в Минкульте сочли, что с 12 лет можно посещать подобные выставки, то так оно и есть. Следовательно, и по данному направлению претензии к организаторам выставки возникнуть не могут», — отметил Мугин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве начала работу выставка Body Worlds («Мир тела»), на которой в качестве экспонатов выставлены расчленённые человеческие трупы.

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