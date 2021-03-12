Вологда, , 18:14 — REGNUM В Вологде вынесен приговор двум акушерам-гинекологам, по вине которых скончался ребенок.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры, в 2018 году один из осужденных назначил, а второй — провел находящейся на 37 неделе беременности женщине операцию, которая была ей противопоказана.

«После нее он не обеспечил надлежащее наблюдение за пациенткой, своевременно не выполнено кесарево сечение, вследствие чего наступила антенатальная гибель плода», — сообщили в ведомстве.

Каждому из осужденных было назначено наказание в виде года ограничения свободы. Кроме того, им на полтора года запретили заниматься деятельностью, связанной с оказанием медпомощи жителям. Однако из-за истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности оба врача от отбывания наказания в итоге были освобождены.

В ходе следствия также выяснилось, что один из подсудимых уже привлекался к уголовной ответственности в связи со своей профессиональной деятельностью — в марте 2019 года он ненадлежащим образом принял роды у женщины, Что повлекло причинение тяжкого вреда ее здоровью.

Как сообщало ИА REGNUM, в Перми после смерти беременной женщины были осуждены два врача-гинеколога.