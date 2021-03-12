Белград, , 18:32 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич прибыл 12 марта с первом официальным визитом в Бахрейн, где встретился с королем этой страны Хамадом бен Исой Эль-халифом, сообщает RTS.

Вучич и король Бахрейна обсудили политическое и экономическое сотрудничество, инвестиции и взаимодействие в области сельского хозяйства. Ранее Вучич заявлял, что Сербия никогда не имела развитых отношений с Бахрейном, теперь такое сотрудничество будет установлено.

Вучич «Бахрейн по размеру не является большой страной, но он значителен и богат. Я считаю, что мы можем многого добиться, развивая такое сотрудничество».

Он объявил, что будет подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве двух стран и будет достигнуто соглашение о визите короля Бахрейна в Белград.

Вучич также напомнил, что и Бахрейн, и ОАЭ отправляли самолеты с гуманитарной помощью Сербии во время кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.

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