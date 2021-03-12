Саратов, , 18:08 — REGNUM В Саратовской области продлено действие режима самоизоляции для жителей старше 65 лет. Соответствующие изменения внесены в постановление областного правительства, которое действует с марта 2020 года.

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«Руководителям организаций рекомендуется продлить до 29 марта 2021 года режим самоизоляции работникам старше 65 лет, имеющих хронические заболевания», — говорится в документе.

При наличии возможности работодателям рекомендуется также сохранить режим дистанционной работы за такими сотрудниками, а также организовать посменную работу.

Кроме того, в регионе возобновляются услуги бронирования мест, приема и размещения граждан в санаториях, пансионатах, гостиницах и домах отдыха на территории области.

Сохраняется обязательный масочный режим для всех граждан.

Глава облправительства Роман Бусаргин в своем аккаунте в одной из социальных сетей отметил, что эпидемическая обстановка постепенно улучшается, позволяя смягчать ряд мер.

«Однако о полном отказе от ограничений говорить пока рано», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации на 12 марта, 81 860 человек в Саратовской области прошли вакцинацию от коронавируса. За сутки привиты 1870 жителей региона. Полностью завершили вакцинацию 49 590 саратовцев.

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