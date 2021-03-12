Саратов, 12 марта 2021, 18:08 — REGNUM В Саратовской области продлено действие режима самоизоляции для жителей старше 65 лет. Соответствующие изменения внесены в постановление областного правительства, которое действует с марта 2020 года.
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«Руководителям организаций рекомендуется продлить до 29 марта 2021 года режим самоизоляции работникам старше 65 лет, имеющих хронические заболевания», — говорится в документе.
При наличии возможности работодателям рекомендуется также сохранить режим дистанционной работы за такими сотрудниками, а также организовать посменную работу.
Кроме того, в регионе возобновляются услуги бронирования мест, приема и размещения граждан в санаториях, пансионатах, гостиницах и домах отдыха на территории области.
Сохраняется обязательный масочный режим для всех граждан.
Глава облправительства Роман Бусаргин в своем аккаунте в одной из социальных сетей отметил, что эпидемическая обстановка постепенно улучшается, позволяя смягчать ряд мер.
«Однако о полном отказе от ограничений говорить пока рано», — заключил он.
Как сообщало ИА REGNUM, по информации на 12 марта, 81 860 человек в Саратовской области прошли вакцинацию от коронавируса. За сутки привиты 1870 жителей региона. Полностью завершили вакцинацию 49 590 саратовцев.
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