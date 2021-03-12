Дамаск, , 18:04 — REGNUM Российские военные доставили в Сирию специальный радар «Око-3», способный обнаруживать подземные укрытия боевиков, сообщает 12 марта газета «Известия».

Георадар «Око-3» способен обнаруживать пустоты в грунте и бетоне на глубине до 50 метров.

С помощью георадара уже обнаружены тоннели боевиков, вырытые для диверсий и скрытных нападений.

Кроме того, в Сирию доставлены новые защитные костюмы для саперов, оснащенные системой охлаждения, что особенно актуально для ближневосточного климата.

Новые защитные комплекты весят 12 кг, что в два раза легче предыдущих образцов защитного снаряжения.

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