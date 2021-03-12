Москва, , 18:02 — REGNUM Похороны композитора и певицы, народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой пройдут 13 марта на Кунцевском кладбище Москвы. Об этом 12 марта сообщает агентство «Москва».

"Похоронят Людмилу Алексеевну на Кунцевском кладбище в субботу, рядом с могилой матери. Это уже точно, окончательно», — цитирует агентство слова представителя артистки Виталия Мирошникова.

Читайте также: Скончалась композитор Людмила Лядова. Биография

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мирошников рассказывал, что родственники и друзья покойной обратились в мэрию Москвы для того, чтобы получить разрешение похоронить её на Новодевичьем кладбище, чтобы исполнить желание Людмилы Алексеевны.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы дата и место прощания с композитором Людмилой Лядовой