Вологда, , 18:00 — REGNUM В Вологодской области число вакансий превышает число безработных. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, такая ситуация возникла впервые спустя год жизни региона в условиях пандемии, когда уровень безработицы нарастал и достиг пиковых значений к сентябрю прошлого года.

По данным ведомства, в регионе насчитывается 13 700 мест, безработных — 13 600.

«В прошлом году службы занятости населения по всей стране приняли на себя огромную нагрузку. В результате пандемии и частичного локдауна количество безработных граждан возросло практически в три раза. За помощью в поиске подходящей работы в регионе обратилось более 65 тысяч человек. Сейчас можно говорить о том, что пик уровня безработицы пройден», — заявил губернатор региона Олег Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателейДмитрий Порочкин полагает, что число безработных в России может превышать официальные данные в три раза.