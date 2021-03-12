Вологда, 12 марта 2021, 18:00 — REGNUM В Вологодской области число вакансий превышает число безработных. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, такая ситуация возникла впервые спустя год жизни региона в условиях пандемии, когда уровень безработицы нарастал и достиг пиковых значений к сентябрю прошлого года.
По данным ведомства, в регионе насчитывается 13 700 мест, безработных — 13 600.
Как сообщало ИА REGNUM, омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателейДмитрий Порочкин полагает, что число безработных в России может превышать официальные данные в три раза.