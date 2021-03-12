Салехард, , 18:00 — REGNUM В Салехарде реконструируют в 2021 году старое кладбище. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

План реконструкции кладбища Пресс-служба горадминистрации Салехарда

Проект предусматривает благоустройство всей территории кладбища с устройством новых пешеходных дорожек, въезда специализированной техники для уборки снега, монтажом системы освещения и сохранением зелёных насаждений. При этом будет сохранена часовня 1994 года постройки, обновлены мемориальные плиты героям Великой Отечественной войны.

Кроме того, запланировано устройство парковочных мест возле кладбища. Инициативу реконструкции старого кладбища поддержали на платформе «Уютный Ямал» свыше 2,5 тыс. жителей Салехарда.