Бразилиа, 12 марта 2021, 18:21 — REGNUM В Рио-де-Жанейро, Бразилия, временно прекращается кампания по вакцинации населения из-за нехватки доз вакцины от COVID-19. Об этом 12 марта сообщает CNN со ссылкой на мэра Рио Эдуардо Паеса.
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Мэр предупредил, что получившие первую дозу вакцины граждане получат и вторую не смотря на приостановку вакцинации.
Кампанию возобновят после того, как правительство получит больше доз вакцины.
Отметим, что в начале февраля жители Рио-де-Жанейро ожидали получить 46 млн доз вакцины. Однако позже министерство здравоохранения «урезало» эту цифру, пообещав распространить от 22 млн до 25 млн доз.
Напомним, что с начала пандемии в городе было вакцинировано 451 829 человек.