Москва, , 17:57 — REGNUM Народная артистка РСФСР Людмила Лядова будет похоронена 13 марта на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом сообщил 12 марта её представитель Виталий Мирошников.

«Похоронят Людмилу Алексеевну на Кунцевском кладбище в субботу, рядом с могилой матери», — приводит его слова агентство «Москва».

Как передавало ИА REGNUM, советский и российский композитор, пианистка и певица Людмила Лядова скончалась 10 марта в возрасте 95 лет в московской клинической больнице №52, куда она была доставлена с коронавирусной инфекцией.

Прощание с народной артисткой состоится 13 марта в Новодевичьем монастыре.

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