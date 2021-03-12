Ульяновск, , 17:49 — REGNUM Военное следственное управление СК РФ по Центральному военному округу завершило предварительное следствие по уголовному делу в отношении инженера-технолога «Ульяновского гвардейского суворовского военного училища», где 74 курсанта заразились эхинококкозом, и заведующей производством ООО «Торговый дом СПП», поставлявшего продовольствие в училище. Женщины обвиняются по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба управления.

Установлено, что договор между «Торговый дом СПП» и АО «Военторг» на поставку продовольственной продукции в суворовское училище был заключен в декабре 2016 года. В результате отсутствия должного контроля со стороны обвиняемых ща обработкой овощей, фруктов и зелени от загрязнений перед применением в пищу произошло массовое заражение суворовцев.

С утвержденным обвинительным заключением дело направлено в Ленинский районный суд Ульяновска для рассмотрения по существу.

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Как сообщало ИА REGNUM, о массовом заражении курсантов стало известно в январе 2019 года при флюорографическом обследовании. После обследования всех воспитанников училища — около 800 человек — у 74 из них подтвердился диагноз «эхинококкоз»: паразитарная болезнь, вызываемая ленточными червями. В ходе обследования очаги заражения у пострадавших были найдены не только в лёгких и печени, но и в поджелудочной железе, головном мозге, глазах и селезёнке.

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Первоначально рассматривалось три версии заражения: «поставка в училище продукции (овощей, зелени, фруктов и мяса (печень) говядины с личинками эхинококка», «недостаточная термическая обработка (прожарка, проварка) мяса, нарушение санитарных и эпидемиологических норм при мытье указанных продуктов питания», а также «умышленные действия третьих лиц по заражению (загрязнению) пищи в процессе ее приготовления в столовой».

Депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) отмечал, что вопрос о компенсации вреда здоровью курсантов может быть поставлен только после установления виновных.

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