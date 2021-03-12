Москва, , 17:48 — REGNUM Военный корабль Cristobal Colon ВМС Испании вошёл в Чёрное море, сообщили 12 марта в Национальном центре управления обороной РФ.

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Напомним, в середине февраля руководство НАТО заявило, что планирует нарастить активность у российских границ. Перед этим, в конце января, НАТО провело учения в территориальных водах Украины, а затем, в начале февраля, в Грузии.

В начале марта Пентагон пообещал военную помощь Украине и Грузии.

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