Москва, , 17:47 — REGNUM Россия готова обсудить с Турцией варианты сотрудничества в сфере разработки истребителя пятого поколения, сообщила 12 марта официальный представитель ФСВТС России Валерия Решетникова.

По ее словам, Анкара с такой просьбой пока не обращалась.

«Турецкая сторона уже достаточно давно намеревается реализовать проект создания собственного истребителя 5-го поколения TF-X. Россия ранее указывала, что готова рассмотреть возможность сотрудничества в рамках этой программы. Однако мы пока не получили от Анкары соответствующее обращение», — сказала Валерия Решетникова.

Таким образом в ФСВТС прокомментировали появившиеся в СМИ сообщения о том, что Анкара не исключает покупки российских боевых самолетов, но будет стремиться к созданию своего истребителя пятого поколения.

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