Вологда, , 17:47 — REGNUM Бывшему заместителю мэра Вологды Алексею Осокину, обвиняемому в хищении 70 млн рублей, грозит восемь лет колонии.

Как сообщили ИА REGNUM в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, с Осокиным на скамье подсудимых находятся его бывший заместитель Антон Мусихин, консультант департамента по строительству Игорь Ивонин, директор ООО «СК «Север» Анатолий Бутусов, генеральный директор МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» Александр Присяжный.

Следствием установлено, что администрация города приняла работы по строительству транспортной развязки, перечислив компании «Север» 110 млн рублей. При этом, собранные по уголовному делу доказательства свидетельствуют, что фактически работы были выполнены до заключения указанного муниципального контракта силами и средствами МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», а сметная стоимость объекта строительства была значительно меньше.

«В результате незаконных действий чиновников администрации города Вологды, а также руководителей коммерческой организации и муниципального предприятия региональному и муниципальному бюджетам причинен ущерб на общую сумму свыше 70 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве.

В прениях, которые прошли 12 марта, гособвинитель попросил приговорить Осокина к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 800 тысяч рублей, Мусихина — к 7 годам колонии строгого режима и штрафу в 700 тысяч рублей, Ивонина — к 5 годам колонии общего режима и 600 тысяч рублей штрафа, Бутусова — к 6 годам колонии общего режима и 750 тысяч рублей штрафа, Присяжного — к 7 годам колонии общего режима и 700 тысяч рублей штрафа.

Все подсудимые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), а Осокину, Мусихину и Присяжному еще вменяют злоупотребление должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ).