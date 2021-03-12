Москва, , 17:45 — REGNUM Низкая скорость заключения договоров между поставщиками и торговыми сетями и медленное введение новинок — давняя проблема на розничном рынке. С ускорением ритма жизни и, как следствие, бизнеса, ее решение стало еще более актуальным, так как этот параметр становится все более важным для поставщиков при оценке ретейлеров. На этом фоне в крупнейшей розничной компании России X5 Retail Group (торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель») пересмотрели все этапы, которые проходит поставщик, желающий разместить свой товар на полке, и упростили их. В результате длительность процесса по заключению договоров с новыми поставщиками и введению новых наименований продукции сократилась практически вдвое. В компании сообщили, что намерены продолжить работу в этом направлении.

Ретейлер уже сократил объем запрашиваемых документов, необходимых для начала работы с поставщиком. Сейчас договорной комплект отправляется поставщикам на подписание уже на следующий день после обсуждения и подтверждения коммерческих условий. Как утверждают в компании, работать с самим договором тоже стало проще — все данные автоматически переносятся в итоговый документ из внутренней системы, и поставщик получает на руки PDF-файл, который достаточно распечатать, подписать и вернуть оригинал категорийному менеджеру. Процесс подписания финальных документов тоже упростили, поэтому на все теперь требуется примерно один день вместо 5—7, как это было ранее.

Благодаря упрощению процедур согласование мастер-данных поставщика отделами качества и бухгалтерии теперь идёт параллельно с технической работой по вводу товаров в ассортиментную матрицу. Внутри компании был согласован единый для всех торговых сетей подход к проверке документов на товар, а сам перечень данных, необходимых для представления, размещён на портале поставщиков Х5.

К тому же сейчас внутри компании сформирована контент-служба, которая сопровождает поставщика на этапе согласования заявки на ввод новинок в ассортимент отделами качества и бухгалтерии. Сотрудники службы проверяют предоставленные поставщиком данные и помогают устранить ошибки.

Все мероприятия, нацеленные на упрощение сотрудничества, обеспечили заключение новых договоров за 20 дней вместо 45, а введение новых товарных позиций — за 45 вместо 84 дней.

В X5 Retail Group сообщили, что партнеры компании уже видят результаты произошедших изменений. Так, например, выросла доля тех, кто доволен текущим процессом заведения данных по товару через портал поставщика и скоростью обработки новинок согласующими службами компании. Оперативность обратной связи теперь отмечают почти половина опрошенных партнеров.