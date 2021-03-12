Белгород, , 17:50 — REGNUM На 87% обеспечена медицинскими кадрами Белгородская область. Проблему дефицита власти начнут решать с построения траектории взаимодействия, написал 12 марта на своей странице в социальной сети врио губернатора Вячеслав Гладков.

В правительстве региона начнут выстраивать работу всех органов так, чтобы решить вопрос подготовки врачей для области. При этом внимание будут уделять не только обучению, но и обеспечению медиков жильём — необходимо найти возможность обеспечивать студентов-медиков ведомственными квартирами, которые они смогут приватизировать, проработав в своих муниципальных образованиях более 10 лет. Сейчас медицинская отрасль региона обеспечена кадрами на 87%, в задачах властей выйти на 100%.

«Нужно выстроить грамотную траекторию взаимодействия, в которой у каждого звена — правительства, муниципалитетов, университетов — будет своя функция. Важно создать условия, которые позволят студентам-медикам из сельских территорий возвращаться в родные места, чтобы лечить наших жителей. Мы будем сопровождать ребят на протяжении всего периода обучения в медицинских вузах», — написал Вячеслав Гладков.

По данным врио губернатора, в области не хватает 164 врача и 197 человек среднего персонала.