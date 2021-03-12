Красногорск, , 17:47 — REGNUM В Подмосковье суд арестовал четырёх граждан, обвиняемых в похищении 21-летнего жителя Балашихи. Об этом 12 марта сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

По версии следствия, ночью 24 января злоумышленники прибыли в Балашиху, где похитили потерпевшего. Молодого человека отвезли в деревню Жуковка Одинцовского городского округа. Там его держали в нежилом помещении и с применением насилия требовали передать 1 млн рублей.

«Обвиняемые удерживали мужчину в течение двух дней в различных местах на территории Москвы и Московской области до момента его освобождения сотрудниками правоохранительных органов. К настоящему времени по уголовному делу осмотрено место происшествия, проведены допросы, назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказано в сообщении.

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