Париж, , 17:42 — REGNUM Префектура полиции Парижа, объявила, что в эти выходные 4000 жандармов будут патрулировать улицы Парижа, чтобы «следить за соблюдением санитарных мер», принятых против пандемии COVID-19. Об этом стало известно из пресс-релиза, опубликованного 12 марта на странице префектуры полиции в Twitter.

«Очень важно, чтобы санитарные меры соблюдались всеми и везде». Особое внимание будет обращено на «группы людей, среди которых санитарные меры не могут быть гарантированы», сообщается в пресс-релизе полиции.

Полиция предупреждает, что в случае массовых сборищ без соблюдения правил, она будет вынуждена, как и в прошлые выходные, эвакуировать людей из общественных мест.

На данный момент во Франции обязательно повсеместное ношение масок является обязательным, собираться разрешено компаниями не более 6 человек, комендантский час длится с 18:00 до 6:00. За несоблюдение правил предусмотрен штраф в размере 135 евро.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране в Париже запретили распитие алкоголя на улицах.