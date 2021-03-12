Париж, , 17:34 — REGNUM Правительственный указ разрешает использование во Франции видеонаблюдения для слежения за ношением масок в общественном транспорте, но только для статистических целей. Об этом 12 марта сообщает Le Parisien.

Указ, опубликованный в этот четверг на правительственном сайте «Journal officiel», разрешает использование камер с искусственным интеллектом для распознавания не носящих маску людей в общественном транспорте или местах, доступных для общественности. Ношение санитарной маски в этих местах является обязательным вот уже десять месяцев.

Указ действует один год и предусматривает строгие условия использования искусственного интеллекта для проверки соблюдения санитарных мер. Изображения, собранные системами видео, не могут храниться или передаваться третьим лицам и, как сообщается на сайте правительства, должны быть «мгновенно преобразованы в анонимные данные».

Также уточняется, что собранные данные смогут быть использованы только для статистики и ни в коем случае не для привлечения к ответственности.

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