Москва, , 17:33 — REGNUM Повышение ключевой ставки ЦБ РФ пойдет на пользу только финансовому сектору. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявил профессор кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. Так он прокомментировал планы ЦБ РФ повышать ключевую ставку до 5−6%.

«Принятие решения о повышении ключевой ставки до 5−6% упирается в разницу между ставкой и инфляцией. На сегодняшний день инфляция выше, и наилучшее решение — уравнение. Если инфляцию не удастся погасить к апрелю, наиболее вероятно, что Центральный банк поднимет ключевую ставку, — сказал Юденков. — Данная мера пойдет на пользу только финансовому сектору, который получит дополнительные доходы. Ставки по банковским депозитам, хоть это и маловероятно, могут повыситься, что могло бы вернуть часть клиентов в банки. Ставки по кредитам однозначно вырастут. Население и другие отрасли хотя пока и не ощущают влияние разницы между инфляцией и ключевой ставкой, при их уравнении скорее проиграют».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Николай Пальченко призвал правительству РФ бороться не с инфляцией, а с отсутствием экономического роста.

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