Ереван, , 17:30 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян попал в больницу в связи с осложнениями, вызванными перенесённой ранее коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 12 марта в администрации президента.

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Как уточняется, в настоящее время глава государства проходит обследование в медицинском центре «Астхик».

Напомним, коронавирус был выявлен у Армена Саркисяна в начале январе. В середине месяца он был госпитализирован в Лондоне с двусторонним воспалением лёгких. Сообщалось, что заболевание у президента протекает в тяжёлой форме.