Серпухов, Московская область, , 17:36 — REGNUM По факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере в подмосковном Серпухове возбуждено уголовное дело. Об этом 12 марта сообщается на сайте главного следственного управления Следственного комитета по Московской области.

По версии следствия, гендиректор одной из строительных компаний региона в 2016 году включил в декларацию ложные данные по налогу на добавленную стоимость. Таким образом он умышленно уклонился от уплаты налогов с организации. Из-за этого в бюджет не было перечислено средств на сумму 61 млн рублей.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, планируется назначение ряда экспертиз. В обеспечительных целях следствием будет принят комплекс мер», — отмечено в сообщении.

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