Пермь, , 17:29 — REGNUM Конкурсная комиссия не допустила до участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы Перми трех человек, сообщает пресс-служба гордумы.

Из числа кандидатов исключены правозащитник Денис Галицкий, политолог Виталий Ковин и пенсионерка Галина Широкова. В качестве причины указано то, что кандидаты представили неполный пакет документов. Таким образом, среди претендентов на должность мэра остаются десять человек.

Напомним, в конце 2020 года Дмитрий Самойлов досрочно сложил полномочия главы города. Временно исполняющим полномочия мэра назначен Алексей Дёмкин, который участвует в конкурсе.

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