Челябинск, , 17:28 — REGNUM В Челябинске выбрали подрядчика для строительства набережной вдоль южного берега реки Миасс. Такие сведения размещены на портале госзакупок.

Как пишет Накануне.Ru, в конкурсе, на который была подана лишь одна заявка, победило ООО «Строймеханизация». Оно выполнит работы за 489,6 млн рублей, именно такая сумма была начальной. Подрядчику предстоит создать пешеходную набережную от улиц Кирова до Пушкина и «Сквера Искусств».

Отметим, конкурс объявили в феврале. Ранее, в 2020 году, предыдущий подрядчик не справился с работами и сорвал сроки. Контракт с ним был расторгнут, а фирму оштрафовали на 2,3 млн рублей.