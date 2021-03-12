Тюмень, , 17:25 — REGNUM В Тюмени завершился первый этап восстановительных работ после аварии на двух коллекторах в районе Гилёвской роще. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Тюмень Водоканал».

Предположения специалистов о глубоком промерзании грунта, как причине аварии, подтвердились. Сварочные работы завершились утром.

Сейчас ведётся ремонт резервного коллектора. Отмечается, что все работы проводятся без отключения тюменцев от услуг водоснабжения и водоотведения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утечка из канализационного коллектора произошла в Тюмени в ночь на 11 марта 2021 года. Насосная станция № 7 работает на двух напорных коллекторах диаметром 1000 мм. Сперва был повреждён один коллектор. Сотрудники «Тюмень Водоканал» провели переключение на резервный трубопровод и незамедлительно приступили к устранению повреждения. Но ближе к полудню произошло повреждение и второго, резервного, коллектора.

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