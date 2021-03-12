Киев, , 17:25 — REGNUM Глава украинской делегации в контактной группе по урегулированию Леонид Кравчук заявил, что вооруженные силы Украины «ответят силой на зло», проявляемое со стороны республик Донбасса.

Об этом он сказал на брифинге 12 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

На вопрос о возможном наступлении противника 15 марта (соответствующая информация ранее появилась в СМИ Украины) Кравчук заявил, что «слухами не живет».

Экс-президент Украины подтвердил, что знаком с распоряжениями руководства республик Донбасса открывать «упреждающий огонь» на подавление и уничтожение огневых точек противника.»

«На такие военные действия будем отвечать зеркальными действиями.. То есть, они не должны даже думать о том, что мы будем просто наблюдать… На зло будем отвечать силой», — заявил Кравчук.

ИА REGNUM напоминает, что 6 марта глава ДНРДенис Пушилинзаявил о наличии признаков подготовки Украиной к новым военным действиям в Донбассе.

10 марта бывший официальный представитель ополченияАндрей Марочкосообщил, что в посёлке Михайловка (Золотое-5) начались бои между ВСУ и бойцами Народной милиции ЛНР.