Воронеж, , 17:20 — REGNUM Более 300 нарушений закона выявили сотрудники прокуратуры в ходе проверки организации питания детей в образовательных учреждениях Воронежской области, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 12 марта старший помощник прокурора области Михаил Усов.

В числе нарушений — приём продуктов без документов, подтверждающих их качество и безопасность, отсутствие сведений о прохождении гигиенического обучения ряда сотрудников пищеблока. В одном из дошкольных учреждений Воронежа прокуроры выявили факт подделки, приобретения и использования личной медицинской книжки сотрудником. В ненадлежащих условиях продукты хранились в школах и детских садах Железнодорожного, Левобережного, Бутурлиновского, Калачеевского, Каширского, Семилукского, Лискинского районов, Нововоронежа. В ряде школ пищеблоки не были укомплектованы необходимым оборудованием. Администрацией городского округа город Воронеж допускались нарушения при выплате компенсации для детей, обучающихся на дому.

Всего, уточнили в прокуратуре, было выявлено более 300 нарушений законов. По результатам проверки внесено более 20 представлений, возбуждено свыше 130 дел об административных правонарушениях, принесен один протест на незаконный правовой акт. В суды направлено три иска, а также один материал для решения вопроса об уголовном преследовании направлен в следственные органы.