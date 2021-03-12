Вашингтон, , 17:47 — REGNUM Голливудский актер Мэттью МакКонахи серьезно задумался над тем, чтобы баллотироваться на пост губернатора Техаса. Об этом 12 марта сообщает CNN со ссылкой на интервью звезды телеканалу CrimeStopHouston.

В своем интервью МакКонахи заявил, что всерьёз подумывает выдвинуть свою кандидатуру против действующего губернатора штата Техас Грега Эбботта.

«Что руководит мной в принятии этого решения? Дело в том, что я искренне верю, что могу научить людей чему-то хорошему», — сообщил актер.

Отметим, что МакКонахи недавно выпустил свои мемуары, в которых поднимаются политические темы. После этого мужчину начали засыпать вопросами о политике.

Напомним, что губернатор Эбботт планируется переизбираться в следующем году.