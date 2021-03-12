Оренбург, , 17:18 — REGNUM В Оренбургской области по факту злоупотребления полномочиями в отношении чиновника минприроды региона возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным ведомства, руководитель структурного подразделения министерства помог супругу своей дочери легализовать незаконную добычу песчано-гравийной смеси. С 2016 года компания согласно выданной лицензии добывала до 50 тыс. кубометров ПГС. В декабре 2019 года коммерсант незаконно троекратно увеличил объем добычи полезных ископаемых, выйдя при этом за границы предоставленного ему горного отвода. Тесть бизнесмена, пользуясь своими чиновничьими полномочиями, оформил разрешительные документы, якобы позволяющие осуществление подобных действий.

Материальный ущерб оценивается почти в 39 млн рублей. Вопрос о его возмещении рассматривается по иску прокуратуры в суде. Минприроды проверяет компанию-недропользователя. Не исключено, что коммерсант может лишиться лицензии.

Чиновник, не принявший меры к урегулированию возникшего конфликта личных и служебных интересов, освобожден от занимаемой должности после внесения прокуратурой области представления об устранении нарушений антикоррупционного законодательства. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).