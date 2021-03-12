Краснодар, , 17:16 — REGNUM Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлён до 29 марта, сообщили в пресс-службе администрации края 12 марта.

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Документом на территории края сохраняется обязательный масочный режим в местах массового пребывания. Также сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Сохраняется запрет на проведение развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с очным присутствием людей за исключением случаев, прописанных в постановлении. Число участников деловых мероприятий ограничивается количеством в 100 человек.

В регионе также сохраняется режим самоизоляции для жителей с хроническими заболеваниями и жителей старше 65 лет.

За весь период пандемии в Краснодарском крае 40 096 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 34 922 жителя, 2095 человек скончались.