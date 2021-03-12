Кострома, 12 марта, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Костромичи рассказали, какой должна стать главная городская набережная после обновления — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Предварительные результаты анкетирования, проходящего на сайте городской администрации, опубликовала «Дирекция парков».

Набережная

Выяснилось, что большинство горожан посещают эту территорию несколько раз в месяц, но чаще в тёплое время года. По мнению людей, после реконструкции общественное пространство должно стать современным, уютным, озеленённым, экологичным и удобным для семей. Более 71% людей хотят видеть по всей длине набережной велодорожки и выходы к воде.

Активнее всего на вопросы анкеты отвечают люди в возрасте от 26 до 35 лет. Всего мнение по поводу обустройства пространства высказали около 400 человек. Анкетирование завершается сегодня, 12 марта. Но это не единственный способ высказать предложения по разработке проекта благоустройства.

Сейчас на базе музея «Губернский город Кострома» работает общественный центр по разработке концепции набережной. Там горожане могут ознакомиться с текущей работой над проектом благоустройства, посмотреть исторические снимки и оставить свои предложения по развитию набережной. Приём замечаний общественный центр завершит 31 мая 2021 года. Также в апреле-мае пройдут общественные обсуждения проекта благоустройства. Проектировщик — компания ООО «Эстакада» из города Санкт-Петербурга обещает учесть замечания в разработке внешнего вида набережной и представить готовый вариант общественности с 26 по 30 мая 2021 года.

Напомним, начать приводить в порядок главную костромскую набережную планируют в 2022 году. Ожидается, что после преображения набережная станет длиннее в три раза — благоустроить хотят большую по протяженности территорию — от реки Чёрной по улице 1 Мая до моста через реку Кострому. На набережной планируется организовать спортивную зону для занятий хоккеем и футболом, тренажёрную и детскую площадки, торговые павильоны, фонтан, речной амфитеатр, площадку для массовых мероприятий и тому подобное.