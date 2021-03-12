Орел, , 17:05 — REGNUM Чиновники администрации Орла отказали ветерану инвалиду Великой Отечественной войны в постановке на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. За пожилого человека вступилась прокуратура — надзорное ведомство в в судебном порядке добивается восстановления жилищных прав ветерана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта сообщила старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Чиновники в качестве основания для отказа назвали якобы ухудшение ветераном своих жилищных условий. Прокуратура провела проверку, однако подтверждения этому не нашла.

«Ветеран и инвалид Великой Отечественной войны никогда не являлся собственником жилого помещения, какие-либо действия по ухудшению жилищных условий им не совершались. В настоящее время он проживает в квартире на основании договора безвозмездного пользования и не является членом семьи собственника помещения», — уточнила представитель прокуратуры.

В настоящее время прокурор Заводского района Орла направил иск в суд в интересах ветерана о признании его нуждающимся в улучшении жилищных условий и постановке на жилищный учет. Ситуация взята под особый контроль прокуратуры.