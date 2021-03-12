Сарапульский район, , 17:04 — REGNUM Сарапульский районный суд Удмуртии на 30 суток закрыл школу в селе Малые Калмаши из-за некачественной воды. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что в период с 1 по 5 марта текущего года по результатам отбора проб водопроводной питьевой воды школа не обеспечена водой, отвечающей требованиям к микробиологической безопасности. Во взятых пробах воды было обнаружено микробное загрязнение,

При этом некачественная вода используется при организации питания и питьевого режима детей, для проведения всех видов уборки, обеспечения правил личной гигиены детей и сотрудников.

Это представляет угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди детей и сотрудников школы, что подтверждено экспертным заключением.

В частности, нарушения могли привести к возникновению и распространению острой кишечной инфекции, дизентерии, сальмонеллеза, брюшного тифа, вирусного гепатита А.

Малокалмашинская СОШ признана виновной по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий»). Представитель школы вину признал.

Деятельность учреждения приостановлена с 10 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам проверок, которые провели специалисты регионального управления Роспотребнадзора в 76 детских садах республики, во всех учреждениях выявлены нарушения санитарных требований. Было исследовано 600 проб питьевой воды на микробиологические показатели, из них 2 пробы не соответствовали гигиеническим нормативам. 66 проб воды исследованы на санитарно-химические показатели, из них 10 проб не соответствовали нормативам.