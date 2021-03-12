Москва, , 17:03 — REGNUM Правительству РФ надо бороться не с инфляцией, а с отсутствием экономического роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявил председатель мурманского регионального отделения «Партии Роста», предприниматель Николай Пальченко, комментируя информацию о том, что ЦБ РФ готов повысить ключевую ставку в ближайшие три года.

«Нужно понимать, что инфляция не является абсолютным злом, а ее отсутствие — высшим благом, — сказал Пальченко. — Все-таки важнее рост экономики, которая в России по-прежнему сырьевая, и доля МСБ у нас по-прежнему в два раза меньше, чем должна быть, а доходы нашего населения несравнимы с западными. Но для нашего правительства и ЦБ важнее не допустить инфляции, чтобы в выборный год не обесценились зарплаты бюджетников, которые должны проголосовать так, как надо».

России, как полагает Пальченко, нужны глубокие экономические реформы, нужна смена кредитно-денежной политики.

«Нужно не с инфляцией бороться, а с отсутствием экономического роста, с оттоком капиталов и населения из регионов в центр, с отсутствием реальной денежной массы, с уводом денег за рубеж, с непривлекательностью России для инвестиций, и не только. Мы десятилетиями топчемся на месте, и нет причин думать, что что-то изменится. Проводимые экономическая и кредитно-денежная политики исключают рост экономики и доходов населения. «Сырьевой фактор» уже давно себя исчерпал», — убежден эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Пальченко сравнил политику российского ЦБ с политикой финансовых властей других стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Центробанк РФ раскритиковали за планы повышать ключевую ставку