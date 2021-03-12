Лондон, , 18:23 — REGNUM Американская вакцина от коронавируса Novavax оказалась на 86,3% эффективна против «британского» штамма SARS-CoV-2. Об этом 12 марта сообщается на официальном сайте разработчика.

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Согласно данным третьего этапа клинических исследований, вакцина показала эффективность в 86,3% против нового штамма, впервые зарегистрированного в Великобритании.

Отметим, что эксперты оценивают эффективность вакцины против первоначального SARS-CoV-2 в 96,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта председатель управляющего совета Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Виртумер-Хохе сообщила, что EMA начала рассмотрение заявок, касающихся ещё двух вакцин от коронавирусной инфекции — немецкой CureVac и американской Novavax.