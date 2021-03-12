Архангельск, 12 марта, 2021, 17:01 — ИА Регнум. До конца 2021 года в Архангельской области отремонтируют более 170 километров автомобильных дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожная техника

« В нормативное состояние мы приведем 149 километров дорог регионального и муниципального назначения. На это предусмотрено 3, 2 миллиарда рублей», — сообщил губернатор Александр Цыбульский.

Благодаря работам, к концу года свыше 23 процентов автомобильных трасс регионального и муниципального значения будут приведены в порядок в соответствии с нормативными требованиями.