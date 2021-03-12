Киев, , 16:58 — REGNUM Госстат Украины назвал продукты питания, больше всего подорожавшие с начала года.

Соответствующие данные ведомство опубликовало сегодня, 12 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Чемпионом» рейтинга является свекла, которая за два месяца нынешнего года подорожала на 40,3% до 7,6 грн за килограмм (на сегодня 1 гривна равна2,65 рубля — прим. ИА REGNUM). Далее в рейтинге также следуют овощи — морковь подорожала на 23,2% до 7,4 грн за килограмм, лук — на 22,7% до 6,3 грн за килограмм, капуста — на 20,4% до 5,7 грн за килограмм, картофель на 16,9% — до 11,9 грн за килограмм.

Кроме того, среди наиболее подорожавших продуктов яйца, которые подорожали на 17,4% — до 32,3 грн за десяток, подсолнечное масло — 13,0% до 47,6 грн за литр, сахар — на 10,7% до 23,1 грн за килограмм.

Отметим, что накануне Нацбанк Украины выпустил разъяснение о причинах подорожания отдельных продуктов питания и топлива, отметив, что речь идет о переносе эффектов от низких прошлогодних урожаев в стране и в мире. Также регулятор отмечает, что вследствие сокращения производства и увеличения стоимости кормов на Украине значительно подорожало мясо, молоко и яйца. Кроме того, из-за высоких мировых цен и плохих урожаев сахарной свеклы и пшеницы ощутимо подорожали сахар и мука.