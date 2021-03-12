Нижний Новгород, , 16:58 — REGNUM Из-за паводков, вызванных таянием большого количества снега, под угрозой частичного затопления оказались жилые дома и придомовые участки в 19 районах Нижегородской области. Такие последствия обильных зимних снегопадов прогнозируют аналитики департамента региональной безопасности.

По данным Верхне-Волжского управления по гидрометеорологии, запасы воды в снежном покрове в Горьковском водохранилище и реках Оке и Ветлуге превышают норму на 25% — 40%.

То есть максимальный уровень воды в Оке будет выше нормы сразу на 50 — 100 см, а в Ветлуге — на 20 — 50 см.

А потому, как утверждают специалисты, сильное половодье приведет к тому, что в зоне затопления вероятнее всего окажутся Бор, Выкса, Первомайск, Шахунья, а также Большеболдинский, Бутурлинский, Вадский, Ветлужский, Воскресенский, Гагинский, Дивеевский, Краснобаковский, Лукояновский, Навашинский, Перевозский, Семеновский, Уренский и Шатковский районы.

На случай возможной эвакуации нижегородцев из оказавшихся под угрозой затопления районов департамент региональной безопасности подготовил 166 пунктов временного размещения пострадавшего населения, рассчитанных на 711 человек.