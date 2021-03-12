Москва, , 16:57 — REGNUM Вместо того, чтобы насытить экономику РФ деньгами, ее финансовые власти изымают деньги из экономики и делают кредит более дорогим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявил председатель мурманского регионального отделения «Партии Роста», предприниматель Николай Пальченко, комментируя информацию о том, что Банк России может повысить ключевую ставку до 5−6%.

«Увеличение ставки означает удорожание кредитного продукта. Нашему бизнесу не нужны кредиты? Западные государства борются с кризисами, насыщая свои экономики деньгами и удешевляя кредит. Мы же делаем ровным счетом наоборот — изымаем деньги из экономики и делаем кредит более дорогим, — посетовал Пальченко. — Так было и в 2008 году, и в 2014, это произойдёт и сейчас, судя по последней новости. Кто-то скажет, что «мы не Запад». Но и мы, и Запад не живем на разных планетах — наши территории рядом, у нас похожие политические системы, похожие бизнес-схемы, у нас и у них сформированное общество потребления, в быту мы пользуемся одними и теми же товарами и технологиями — мы похожи, принадлежим к одной цивилизации».

Но, как констатировал Пальченко, в одной и той же ситуации власти РФ и других стран поступают по-разному.

«И кто-то из них действует неправильно», — сказал Пальченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что Банк России должен будет повысить ключевую ставку, чтобы не допустить сбоев в работе банков и остановить отток средств с депозитов.

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