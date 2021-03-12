Нижний Новгород, , 16:57 — REGNUM Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства согласовало технические условия для проектирования и строительства первого в России и в Восточной Европе автомобильного моста с алюминиевыми конструкциями. Об этом сообщает пресс-служба «Алюминиевой ассоциации».

Пилотный проект будет реализован в Нижегородской области — мост длиной в 72 метра через реку Линда построят в городе Бор на автотрассе Толоконцево — Могильцы. Объект планируют сдать в эксплуатацию в 2021 — 2022 годах.

«Это решение открывает новый этап в развитии мостостроения в России. В нашей стране у этого направления есть большие перспективы — пешеходные и автодорожные мосты из легкого, стойкого к коррозии и экологичного алюминия могут строиться, в том числе и в рамках программы замены и реконструкции аварийных мостов», — подчеркнула сопредседатель ассоциации Ирина Казовская.

Напомним, что первый в России алюминиевый пешеходный мост в 2017 году также был построен в Нижегородской области.