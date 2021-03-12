Калуга, 12 марта, 2021, 17:16 — ИА Регнум. В Калужской области руководителю некоммерческого фонда, 50-летнему жителю Москвы, назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Мужчина судом признан виновным в совершении коммерческого подкупа в особо крупном размере и попытке дать взятку. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

sajinka2

Следствием и судом установлено, что в декабре 2019 года подсудимый, занимавший на то время должность исполнительного директора некоммерческой организации «Фонд муниципального развития г. Калуги», обладая информацией о намерении городских властей продать долю в уставном капитале дочерней организации фонда — ООО «Испытательная лаборатория по качеству пищевых продуктов, продовольственного сырья и экологии», предложил потенциальному покупателю за незаконное вознаграждение поспособствовать подписанию договора продажи. При этом мужчина сообщил представителю инвестора о том, что часть денег он планирует передать одному из заместителей городского головы Калуги за содействие в совершении сделки. О поступившем коррупционном предложении представитель инвестора и заместитель городского головы сообщили в правоохранительные органы. Злоумышленник был задержан с поличным оперативными сотрудниками УФСБ России по Калужской области при получении 11 млн рублей от представителя инвестора.

Подсудимый вину в преступлениях не признавал, на допросах давал различные показания, склоняющие следствие к версии о провокации со стороны правоохранительных структур, а также активно противодействовал следствию. Однако в ходе следствия были собраны достаточные доказательства, подтверждающие причастность руководителя НКО к совершенным преступлениям.