Варшава, , 16:55 — REGNUM Пик третьей волны пандемии коронавируса в Польше придётся на конец апреля. Об этом 12 марта заявил главный советник премьер-министра Польши по борьбе с пандемией SARS-CoV-2, профессор Анджей Горбан в интервью Polskie Radio 24.

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«Рост числа новых случаев заражения коронавирусом замедляется. Этот показатель уже не увеличивается на 30% каждую неделю, как было ранее. Он составляет в среднем 10%. Эти цифры означают, что мы приближаемся к пику третьей волны. И по нашим подсчетам, он придется на конец апреля», — заявил Горбан.

Профессор также подчеркнул, что в целом у эпидемиологов прогноз положительной по поводу течения третьей волны. «Вакцинация уже началась, и благодаря этому люди с риском самого неблагоприятного течения болезни уже защищены. Такого количества тяжелых случаев и летальных исходов, как было в первые две волны, мы не ждем», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Польши Адам Недзельский прогнозировал, что пик третьей волны пандемии коронавируса в республике придется на конец марта и начало апреля.