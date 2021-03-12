Буэнос-Айрес, , 16:55 — REGNUM Правительство Аргентины постановило продлить режим чрезвычайной ситуации из-за эпидемии COVID-19, сообщает 12 марта RT со ссылкой на постановление кабмина страны.

Уточняется, что чрезвычайный режим будет продлён до 31 декабря текущего года.

«Продлить действие декрета №260/20 до 31 декабря 2021 года», — указано в тексте постановления.

Кроме всего прочего, режим ЧС подразумевает ограничения на путешествия.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пандемии в Аргентине было выявлено около 2,17 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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